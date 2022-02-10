Мультсериал "Футурама" получит продолжение

Фото: кадр из мультсериала "Футурама"; режиссер – Питер Аванзино, Брэт Хааланд, Грегг Ванцо/производство – 20th Century Fox Television, Curiosity Company, The, Fox Television Animation
Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал возрождение мультсериала "Футурама". Об этом сообщает Deadline.
Уточняется, что сервис заказал производство 20 новых эпизодов. Их созданием займутся авторы оригинального шоу Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Ожидается, что они приступят к работе уже в текущем месяце.
К проекту привлекут многих старых актеров дубляжа. В частности, персонажа Фрая снова будет озвучивать Билл Уэст, а Лилу – Кэти Сагал.
Премьера новых серий запланирована на 2023 год.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года может выйти продолжение мультсериала про Бивиса и Баттхеда, который пытались возродить еще в 2011 году. О чем будут новые серии, пока неизвестно.
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