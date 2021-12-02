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Культура

13:07

Сценарист "Симпсонов" объяснил, как сериал смог предсказать появление "Омикрон"-штамма

культура медицина

Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссер – Микель Б. Андерсон; производство – 20th Century Fox Television

Один из сценаристов "Симпсонов" Эл Джин объяснил, как мультсериалу удалось предсказать появление нового штамма коронавируса "Омикрон".

Ранее поклонники обратили внимание на инопланетян, прибывших с планеты Омикрон Персей 8, о которых рассказывалось в одной из серий "Симпсонов". Фанаты выразили уверенность, что сериалу вновь удалось предсказать события из реальной жизни.

По словам сценариста, такие совпадения неизбежны, если в проекте очень много серий.

"Если вы пишете 700 эпизодов и ничего не предсказываете, то вы довольно плохи", – цитирует Джина News.ru.

При этом некоторых пользователей интернета регулярные совпадения с реальностью, наблюдающиеся в "Симпсонах", настораживают. По их мнению, мировое правительство воплощает сценарий сериала и даже не пытается это скрывать.

Ранее сериал предрек назначение Дональда Трампа на должность президента США. В 17-м эпизоде 11-го сезона, где говорится о будущем персонажей, Лиза Симпсон становится президентом страны, расхлебывая проблемы, оставленные после Трампа.

Предсказал сериал и полет Ричарда Брэнсона в космос. Серия "Война искусства", в которой показали астронавта, очень похожего на Брэнсона, вышла на экраны в 2014 году.

Мультсериал "Симпсоны" продлили на 2 сезона

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