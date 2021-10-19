В Британии открылась вакансия аналитика "Симпсонов"

09:14
Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны"; режиссер – Мэтт Гроунинг; производство – Gracie Films 20th Television
В Великобритании открылась вакансия на должность аналитика мультсериала "Симпсоны". Об этом сообщает газета "Известия".
"Не секрет, что авторам мультсериала "Симпсоны" загадочным образом много раз удавалось предугадывать будущее. <...> Группа единомышленников <...> решила опытным путем изучить это явление", – говорится в объявлении.
В числе требований к соискателем – знание разговорного английского языка, хорошие аналитические способности и умение четко излагать мысли в письменном виде. Преимуществом будет, если претендент на должность уже знаком с сериалом.
В обязанности успешного кандидата будет входить просмотр за восемь недель всех серий мультфильма и составление отчета о показанных в них важных социальных и политических событиях, которые могли бы произойти в реальности.
Аналитик "Симпсонов" может рассчитывать на оплату в размере 6 тысяч долларов за свой труд. На время работы ему также предоставят бесплатный доступ к Сети и стриминговому сервису Disney Plus.
Ранее мультсериал предсказал полет Ричарда Брэнсона в космос. В серии "Война искусства", которая вышла еще в 2014 году, показали астронавта, очень похожего на миллиардера. Тот отправился в суборбитальный полет совсем недавно, 11 июля текущего года.
"Симпсоны" предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос в 2014 году
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