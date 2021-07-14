"Симпсоны" предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос в 2014 году

Полет Ричарда Брэнсона в очередной раз подтвердил дар провидцев у мультсериала "Симпсоны". Как выяснилось, еще в 2014 году они предсказали полет миллиардера в космос. Именно тогда вышла серия "Война искусства", в которой показали астронавта, очень похожего на Брэнсона.

На это обратил внимание пользовательTwitter Адитья Кондавар. Он сделал коллаж, сравнив кадры из мультсериала и суборбитального полета миллиардера, который состоялся 11 июля. И в очередной раз удивился, каким образом "Симпсоны" могут заглядывать в будущее.

В комментариях пользователи предположили, что это не мультсериал предсказывает события. Наоборот, богатые люди смотрят "Симпсонов", а затем составляют свой список, что нужно сделать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.