Фото: AP Photo/Andres Leighton

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity. Бизнесмена сопровождает команда из пяти человек, передает "Интерфакс".

Летательный аппарат поднимется на высоту более 80 километров.

Запуск состоялся с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two.

Ракетоплан самостоятельно поднимется над Землей после достижения 15-20 километров над поверхностью планеты. Члены команды несколько минут проведут в невесомости.

В своем полете Ричард Брэнсон опередил другого миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Этот бизнесмен полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании, а в путешествие бизнесмен возьмет младшего брата.