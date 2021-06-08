Предприятие "Роскосмоса" готово возить туристов на МКС дважды в год

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Компания "Главкосмос", являющаяся предприятием "Роскосмоса", сообщила о готовности возить туристов на Международную космическую станцию (МКС) два раза в год. Об этом говорится на сайте компании.

"Мы всегда рады предложить несколько полетных возможностей: не менее двух запусков в течение года", – говорится в сообщении.

В июне стало известно, что к 2024 году будет изготовлено два пилотируемых корабля "Союз" для полетов космических туристов.

Ранее гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов рассказал, что массовые полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году. Он уточнил, что по мере снижения цены на полеты будет расти спрос. При этом руководитель "Главкосмоса" допустил, что останавливаться космические туристы смогут на МКС, которая превратится в своеобразную гостиницу.

До этого в SpaceX рассказали о планах отправить четырех туристов в космос до конца 2021 года. Экипаж возглавит 37-летний бизнесмен Джаред Исаакман. Он настолько увлечен космосом, что готов даже оплатить путешествие остальных членов команды, чтобы полет состоялся.