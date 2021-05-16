Космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал планы "Роскосмоса" об отправке двух человек на МКС в 2021 году.

Космонавт рассказал, что еще совсем недавно планы о космическом туризме не носили массовый характер. Однако новость о двух японцах, которые станут первыми космическими туристами, стала очень значимой для космической отрасли.

"Полагаю, что это первый серьёзный шаг на пути развития космического туризма в полном смысле этого слова", – отметил Романенко.

Программа подготовки космических туристов стартует уже в июне 2021 года, а первое путешествие к МКС планируется в декабре. Всего полет займет 12 суток.

Ранее Романенко поделился с учащимися, как устроена работа на МКС, с какими сложностями сталкиваются космонавты на орбите и кто может претендовать на полет в качестве космического туриста. По его словам, космическая отрасль в стране развивается достаточно стремительно.

Основным требованием для полетов в космос было и остается отличное здоровье кандидата. Так, из 100 претендентов лишь трое могут пройти строгий отбор комиссии.