Массовые туристические полеты на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Массовые полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году. Такое предположение высказал гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Я думаю, что массовый спрос на космический туризм – это задача не этого десятилетия. Может быть, к 2030 году", – сказал Лоскутов в интервью телеканалу РБК.

Он уточнил, что по мере снижения цены на полеты будет расти спрос.

При этом руководитель "Главкосмоса" допустил, что останавливаться космические туристы смогут на МКС, которая превратится в своеобразную гостиницу.

"Почему бы и нет. Может быть, в модифицированном виде. Хостел – не совсем подходящее слово для космоса, там же можно не только жить, но и эксперименты проводить, зарабатывать на этом", – отметил он.

Ранее в SpaceX рассказали о планах отправить четырех туристов в космос до конца 2021 года. Экипаж возглавит 37-летний бизнесмен Джаред Исаакман. Он настолько увлечен космосом, что готов даже оплатить путешествие остальных членов команды, чтобы полет состоялся.