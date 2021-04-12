Массовые туристические полеты на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Массовые полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году. Такое предположение высказал гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
"Я думаю, что массовый спрос на космический туризм – это задача не этого десятилетия. Может быть, к 2030 году", – сказал Лоскутов в интервью телеканалу РБК.
Он уточнил, что по мере снижения цены на полеты будет расти спрос.
При этом руководитель "Главкосмоса" допустил, что останавливаться космические туристы смогут на МКС, которая превратится в своеобразную гостиницу.
"Почему бы и нет. Может быть, в модифицированном виде. Хостел – не совсем подходящее слово для космоса, там же можно не только жить, но и эксперименты проводить, зарабатывать на этом", – отметил он.
Ранее в SpaceX рассказали о планах отправить четырех туристов в космос до конца 2021 года. Экипаж возглавит 37-летний бизнесмен Джаред Исаакман. Он настолько увлечен космосом, что готов даже оплатить путешествие остальных членов команды, чтобы полет состоялся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: