Летчик-космонавт Романенко: "Космический туризм – это реальность будущих десятилетий"

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко встретился со студентами Московского государственного университета спорта и туризма. Основной темой встречи стало 60-летие со дня первого полета Юрия Гагарина в космос.

Романенко поделился с учащимися, как устроена работа на МКС, с какими сложностями сталкиваются космонавты на орбите и кто может претендовать на полет в качестве космического туриста. По его словам, космическая отрасль в стране развивается достаточно стремительно.

"Регулярные полеты и работа на Международной космической станции, сбор информации и новые эксперименты на орбите позволяют усовершенствовать условия нахождения людей вне Земли. Еще пару десятилетий назад сложно было представить, что в космос будут летать не только специально подготовленные пилоты и научные работники, но и обычные люди", – поделился Романенко.

Основным требованием для полетов в космос было и остается отличное здоровье кандидата. Так, из 100 претендентов лишь трое могут пройти строгий отбор комиссии.

Ранее сообщалось, что депутат присоединился к участникам автопробега в честь Дня Победы. По его словам, россияне помнят подвиг нашего народа, знают цену, которую наши деды заплатили за нынешнюю свободную и мирную жизнь. Эту память необходимо передавать подрастающим поколениям.