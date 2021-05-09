Роман Романенко присоединился к участникам автопробега в честь Дня Победы

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Озеленение Парка 30-летия Победы в Москве провели жители Ясенево и Центрального Чертаново вместе с депутатом Госдумы, летчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко. Москвичи высадили хвойную аллею.

Также депутат принял участие в автопробеге в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Романенко, россияне помнят подвиг нашего народа, знают цену, которую наши деды заплатили за нынешнюю свободную и мирную жизнь. Эту память необходимо передавать подрастающим поколениям.

"Мы должны каждый день окружать заботой и вниманием всех ныне живущих участников ВОВ, тружеников тыла и детей войны. Мы обязаны воздавать славу героям, кто навеки остался в братских могилах или не дожил до светлых праздничных дней, скончавшись от полученных в боях ранений. И сегодняшний автопробег – часть этих важных памятных мероприятий", – отметил Романенко.

Он подчеркнул, что мероприятие проходило с соблюдением необходимых эпидемиологических мер. Точкой сбора стал район Ясенево, завершился автопробег в районе Центральное Чертаново.

Маршрут включал в себя несколько памятных мест в городе.

Ранее в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

