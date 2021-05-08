Отправить открытку ко Дню Победы можно будет 9 мая на Северном речном вокзале

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Москвичи 9 мая смогут бесплатно отправить лимитированную открытку ко Дню Победы от "Почты России на Северном речном вокзале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Почты России" в столичном макрорегионе.
"Флешмоб пройдет 9 мая в 20:00 на Северном речном вокзале. Волонтеры раздадут 10 тысяч синих платочков всем гостям мероприятия. На площадке будет работать мобильный пункт "Почты России". Открытки, изданные лимитированным тиражом специально для акции, сможет получить любой желающий. Почтовые карточки можно будет подписать и отправить бесплатно в любую точку мира", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что сотрудники "Почты России" подскажут как правильно заполнить индекс и адрес. Акция приурочена к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и организована при сотрудничестве со столичным Дептрансом и благотворительным фондом "Русская земля".
Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.
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