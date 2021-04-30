Путин назвал День Победы самым главным праздником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям", – подчеркнул президент России.
Он также добавил, что в числе защитников страны навсегда останутся москвичи – ополченцы и воины –уроженцы столицы, прошедшие фронтовыми дорогами. Кроме того, Путин отметил, что "Слово солдата Победы" является уникальным проектом портала московского правительства. Он выполняет благородную миссию сбережения памяти об истории РФ.
Так, собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, а также остаются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной армии.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в онлайн-формате. Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях.
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