Выставки об истории Дня Победы открылись на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открылись уличные выставки "Москва победная", сообщает портал мэра и правительства Москвы. В экспозиции представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки.

Познакомиться с выставками, организованными Главархивом Москвы и департаментом труда и соцзащиты населения, можно до 31 мая на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском.

Своими историями для выставки поделились участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны еще учился в школе.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.

Акция "Цветы Победы" состоится в Москве 8 мая. Мероприятие начнется в 10:00 и будет посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

