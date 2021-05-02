Музей Победы подготовил праздничную программу к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее Победы на Поклонной горе подготовили праздничную программу к 9 мая. Вход в музей в этот день будет бесплатным. Мероприятия пройдут в самом музее, а также онлайн на сайте учреждения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы предлагаем вспомнить о том, с каким трудом советскому народу удалось закончить кровопролитную войну. Берлинская наступательная операция – кульминационный исторический момент. В годовщину Победы мы расскажем о нем и не только", – рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, для посетителей подготовили новую экспозицию, театральный фестиваль, концерты, кинопоказ и мастер-класс. На сайте музея можно посмотреть познавательные экскурсии и лекцию.

Подробнее расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.

В этом году акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в онлайн-формате. Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях.