Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:48

Акция "Цветы Победы" пройдет в Москве 8 мая

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция "Цветы Победы" состоится в Москве 8 мая, передает пресс-служба мэра и правительства столицы​.

Мероприятие начнется в 10:00 и будет посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Молодежь города и студенты столичных вузов возложат цветы к монументам и памятникам. По просьбе тех ветеранов Великой Отечественной войны, у которых не будет возможности возложить цветы к памятникам и воинским захоронениям накануне Дня Победы, память советских солдат и тружеников тыла почтут студенты Москвы и представители молодежных организаций", – говорится в сообщении.

Акция будет проходить в городе второй раз. Лидеры молодежных проектов и общественных организаций возложат цветы к 22 столичным памятникам. Стартовой точкой станет обелиск "Москва – город-герой". Там же пройдет рота почетного караула и военного оркестра.

Уточняется, что в акции примут участие представители молодежных проектов "Московский диалог", "Зачетная Москва", "МедиаШУМ", "Студенческая лига Stand Up" и других.

Стать участником акции могут все желающие. Для этого необходимо выложить в соцсетях фото или видео с хэштегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возлагали цветы.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе подготовили праздничную программу к 9 мая. Вход в музей в этот день будет бесплатным. Мероприятия пройдут в самом музее, а также онлайн на сайте учреждения.

Фейерверки в День Победы в Москве запустят на 31 площадке

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать