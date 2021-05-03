Акция "Цветы Победы" пройдет в Москве 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция "Цветы Победы" состоится в Москве 8 мая, передает пресс-служба мэра и правительства столицы​.

Мероприятие начнется в 10:00 и будет посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Молодежь города и студенты столичных вузов возложат цветы к монументам и памятникам. По просьбе тех ветеранов Великой Отечественной войны, у которых не будет возможности возложить цветы к памятникам и воинским захоронениям накануне Дня Победы, память советских солдат и тружеников тыла почтут студенты Москвы и представители молодежных организаций", – говорится в сообщении.

Акция будет проходить в городе второй раз. Лидеры молодежных проектов и общественных организаций возложат цветы к 22 столичным памятникам. Стартовой точкой станет обелиск "Москва – город-герой". Там же пройдет рота почетного караула и военного оркестра.

Уточняется, что в акции примут участие представители молодежных проектов "Московский диалог", "Зачетная Москва", "МедиаШУМ", "Студенческая лига Stand Up" и других.

Стать участником акции могут все желающие. Для этого необходимо выложить в соцсетях фото или видео с хэштегом #ЦветыПобеды. В публикации необходимо рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возлагали цветы.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе подготовили праздничную программу к 9 мая. Вход в музей в этот день будет бесплатным. Мероприятия пройдут в самом музее, а также онлайн на сайте учреждения.

