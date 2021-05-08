В московском ресторане устроили скандальную вечеринку ко Дню Победы

Фото: Telegram-канал "Новости Москвы"
Вечеринка с официантами, наряженными в форму Советской армии времен Великой Отечественной войны, которую устроили в столичном ресторане Balagan, вызвала острую реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской Правды".
На фотографиях и видео с мероприятия в честь Дня Победы можно увидеть девушек в откровенных нарядах, а также официантов в форме, раздающих водку и поющих для гостей "Смуглянку". Одной из первых вечеринку осудила журналистка Ксения Собчак.
"Совсем у народа крыша едет", – написала она в соцсетях.
С ней согласились и пользователи социальных сетей, которые посчитали такой формат торжества неприемлемой пошлостью.
Владельцы и администрация ресторана отказались комментировать данную ситуацию. По данным издания, хозяином заведения является известный в артистической среде ресторатор Татьяна Беркович.
В январе в Москве споры разгорелись вокруг закусочной Stalin Doner, в которой сотрудники работали в в форме НКВД. Владельца заведения оштрафовали, а позднее неизвестные разбили витрину и вывеску с портретом бывшего главы СССР.
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