В московском ресторане устроили скандальную вечеринку ко Дню Победы

Фото: Telegram-канал "Новости Москвы"

Вечеринка с официантами, наряженными в форму Советской армии времен Великой Отечественной войны, которую устроили в столичном ресторане Balagan, вызвала острую реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской Правды".

На фотографиях и видео с мероприятия в честь Дня Победы можно увидеть девушек в откровенных нарядах, а также официантов в форме, раздающих водку и поющих для гостей "Смуглянку". Одной из первых вечеринку осудила журналистка Ксения Собчак.

"Совсем у народа крыша едет", – написала она в соцсетях.

С ней согласились и пользователи социальных сетей, которые посчитали такой формат торжества неприемлемой пошлостью.

Владельцы и администрация ресторана отказались комментировать данную ситуацию. По данным издания, хозяином заведения является известный в артистической среде ресторатор Татьяна Беркович.

В январе в Москве споры разгорелись вокруг закусочной Stalin Doner, в которой сотрудники работали в в форме НКВД. Владельца заведения оштрафовали, а позднее неизвестные разбили витрину и вывеску с портретом бывшего главы СССР.