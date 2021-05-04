В РФ осужденным за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться

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Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко с предложением ограничить право избираться тем, кто был осужден за оскорбление ветеранов. Об этом сообщает RT.
Орлов подчеркнул, что весной в УК РФ были внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ, а также за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана.
Политолог уточнил, что если за распространение группой лиц или с помощью интернета ложных сведений о ветеранах в настоящее время предусматривается запрет на возможность избираться до истечения пяти лет с момента снятия судимости, то за оскорбление ветеранов, в том числе группой лиц или с использованием интернета, таких ограничений нет.
Орлов выразил мнение, что совершение данных преступлений является демонстрацией отношения к обществу и истории своей страны, которое несовместимо с возможностью избираться на государственные должности.
Он предложил запретить избираться лицам, осужденным по части 3 и части 4 статьи 354.1 до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Орлов ранее заявлял, что ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.
Ранее в Госдуме заявили, что срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества может составить до пяти лет.
Авторы поправок предложили установить, что за оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будет грозить штраф до 3 миллионов рублей. Также рассматриваются меры пресечения в виде принудительных работ до трех лет или лишение свободы на аналогичный период.
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