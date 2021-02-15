В РФ предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ. Об этом сообщает RT.

По мнению политолога, ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения, тем самым заслужив особый статус, уважение и благодарность всех последующих поколений.

В связи с этим, как отметил Орлов, оскорбления в адрес ветеранов, в том числе встречающиеся в социальных сетях, недопустимы.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года", – говорится обращении.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о выплатах лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя". Согласно документу, из резервного фонда будет выделено более 80 миллионов рублей. Выплата составит 75 тысяч рублей. Жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам только в 2020 году и не получали единовременных выплат.