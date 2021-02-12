Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал распоряжение о выплатах лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из резервного фонда будет выделено более 80 миллионов рублей. Выплата составит 75 тысяч рублей.

Жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам только в 2020 году и не получили единовременных выплат.

Проживавших в городе во время обороны в годы Великой Отечественной войны осталось немногим более тысячи человек.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.

Ранее Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана войны, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей.