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Общество

29 января, 19:08

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Жители блокадного Ленинграда высказались о раздаче 125 граммов хлеба в Крыму

"Такие напоминания не нужны": почему акции с раздачей хлеба блокадникам вызывают скандалы
общество

В Крыму акция выдачи 125 граммов хлеба в День снятия блокады Ленинграда обернулась шквалом критики и недовольства. Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района уже принесла свои извинения тем, чьи чувства были задеты. Что думают сами блокадники об акции раздачи хлеба и нужно ли так отмечать дату освобождения города от голода – в материале Москвы 24.

По 125 граммов хлеба в память о блокаде

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Акция "Блокадный хлеб" проходила по всей России с 18 по 27 января. Ее целью было напомнить о мужестве ленинградцев, переживших тяжелые 872 дня в блокадном городе. В Симферопольском районе Крыма волонтеры рассказывали о подвигах жителей Ленинграда и раздавали всем желающим по 125 граммов хлеба в память о тех событиях.

Блокада города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) противником длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В результате блокады в городе начался массовый голод, который усугубился в первую зиму. Были проблемы с отоплением, транспортом и поставкой продуктов. В самый трудный период (конец 1941 года) суточная норма хлеба для служащих, иждивенцев и детей составляла 125 граммов. Из-за голода в Ленинграде погибли сотни тысяч людей, включая детей.

Фотографии с волонтерами, которые передают пожилым кусочки хлеба, вызвали негодование и критику со стороны интернет-пользователей. Как сообщает РИА Новости, администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма уже принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб".

Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты.
администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма

В администрации добавили, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек. Кроме того, жителям, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. "Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", – отметили в администрации.

Это уже не первый похожий скандал. В прошлом году в Керчи председатель горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула отправились вручать букеты цветов и хлеб блокадницам. При этом чиновницы были в дорогих шубах и сильно резонировали на фоне скромной одежды пожилых женщин, переживших блокаду. Фото этой акции вызывали сильное негодование в соцсетях. Сами чиновницы позже пытались объяснить, что это были пироги, только внешне напоминавшие буханки. Тем не менее после скандала глава горсовета и ее зам были отправлены в отставку.

"Хлеб – это святое"

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга Жанна Киселева считает, что подобные акции с раздачей хлеба совершенно неуместны.

Блокадный хлеб – это святое. И такие напоминания блокадникам не нужны. Мы хорошо помним, что такое хлеб в блокаду. Я против этой акции и думаю, что это неэтично.
Жанна Киселева
председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга

Жанна Киселева, сама пережив блокаду, считает, что память о событиях тех лет не должна превращаться в "показную демонстрацию". "Это нельзя раздавать. Это надо понять. Для того, чтобы понять этот кусочек хлеба, нужно рассказывать об этом детям. А раздача на улице хлеба – это что-то показное, очень далекое от истины мероприятие", – рассказала Киселева в диалоге с Москвой 24.

Хлеб занял свою нишу в жизни у нас, блокадников. А тому, кто не знает сути этой беды, этого кошмара, эта акция ни о чем не скажет и не напомнит. Говорить об этом хлебе, показывать его можно в музее в специально отведенных местах, где рассказывают о жизни блокадников. Там он уместен.
Жанна Киселева
председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга

Против идеи раздавать хлеб в качестве символического блокадного пайка высказался и председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда Анатолий Цветков.

Прийти и подарить буханку хлеба блокаднику – абсолютно не нужно. Это кощунственно. Не взрослым, а школьникам надо показывать этот кусок хлеба, чтобы они поглядели, что это такое, 125 граммов.
Анатолий Цветков
председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда

Цветков отметил, что "тем, кто в шубах" (имеется ввиду ситуация с чиновницами, пришедшими в дорогих шубах с "хлебом" к блокадникам), надо думать, прежде чем проводить акции в таком формате.

Как отмечать День снятия блокады?

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Многие жители Ленинграда, пережившие голод в годы Великой отечественной войны, считают, что День снятия блокады нужно обязательно отмечать, но в другом формате. "С помпой ни в коем случает отмечать не надо, – говорит Анатолий Цветков. – Очень продуманно, аккуратно надо. Иначе простые жители, особенно те, кто в возрасте, не поймут".

Очень здорово, когда к ветеранам приходят и вручают хотя бы маленький подарочек. Люди ждут подарков. И главное, внимания. Иногда ветераны говорят, что их не поздравили даже открыточкой…
Анатолий Цветков
председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда

По мнению Цветкова, салют в честь Дня снятия блокады нужно делать только в юбилейные даты, иначе это приедается. "Должен быть праздник. Помню, когда сняли блокаду в 1944 году, мы прыгали от радости, а вечером поехали смотреть салют на Неву", – рассказал Цветков.

По мнению Жанны Киселевой, в такой день лучше возлагать цветы на Пискаревском и других кладбищах, где захоронены жители блокадного Ленинграда.

Это нужно для нас в первую очередь, потому что мы все помним. И, конечно, нужно для следующего поколения.
Жанна Киселева
председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга

Очень важно ветеранам рассказывать об этих событиях в школах. "Акции, которые напоминали бы о блокаде, абсолютно нужны. Мы как-то в школу принесли кусочек хлеба 125 граммов. Ребята сидели с широко раскрытыми глазами. Это было удивление и какое-то недоверие: разве может такое быть? Увидев кадры детей из блокадного Ленинграда, девочки плакали. Думаю, на всю жизнь они запомнили эти 125 граммов", – вспоминает свое общение с учениками Анатолий Цветков.

По словам Жанны Киселевой, сегодня в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде) осталось около 66 500 блокадников. Это поколение людей, которые были живыми свидетелями событий войны, кто еще пока может рассказать правду.

"Любовь к городу и событиям на пустом месте не возникает. Нужен разговор глаза в глаза. Я видела глаза детей, которые вместе со мной плакали, когда мы делились воспоминаниями. Это все еще живое и кровоточащее. Рассказывать важно и нужно. Мы уходим, а больше некому будет рассказать", – заключила Жанна Киселева.

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Лоскутникова Наталья

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