Жители блокадного Ленинграда высказались о раздаче 125 граммов хлеба в Крыму

В Крыму акция выдачи 125 граммов хлеба в День снятия блокады Ленинграда обернулась шквалом критики и недовольства. Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района уже принесла свои извинения тем, чьи чувства были задеты. Что думают сами блокадники об акции раздачи хлеба и нужно ли так отмечать дату освобождения города от голода – в материале Москвы 24.

По 125 граммов хлеба в память о блокаде

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Акция "Блокадный хлеб" проходила по всей России с 18 по 27 января. Ее целью было напомнить о мужестве ленинградцев, переживших тяжелые 872 дня в блокадном городе. В Симферопольском районе Крыма волонтеры рассказывали о подвигах жителей Ленинграда и раздавали всем желающим по 125 граммов хлеба в память о тех событиях.

Блокада города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) противником длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В результате блокады в городе начался массовый голод, который усугубился в первую зиму. Были проблемы с отоплением, транспортом и поставкой продуктов. В самый трудный период (конец 1941 года) суточная норма хлеба для служащих, иждивенцев и детей составляла 125 граммов. Из-за голода в Ленинграде погибли сотни тысяч людей, включая детей.



Фотографии с волонтерами, которые передают пожилым кусочки хлеба, вызвали негодование и критику со стороны интернет-пользователей. Как сообщает РИА Новости, администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма уже принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб".





администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты.

В администрации добавили, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек. Кроме того, жителям, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. "Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", – отметили в администрации.

Это уже не первый похожий скандал. В прошлом году в Керчи председатель горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула отправились вручать букеты цветов и хлеб блокадницам. При этом чиновницы были в дорогих шубах и сильно резонировали на фоне скромной одежды пожилых женщин, переживших блокаду. Фото этой акции вызывали сильное негодование в соцсетях. Сами чиновницы позже пытались объяснить, что это были пироги, только внешне напоминавшие буханки. Тем не менее после скандала глава горсовета и ее зам были отправлены в отставку.

"Хлеб – это святое"

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга Жанна Киселева считает, что подобные акции с раздачей хлеба совершенно неуместны.





Жанна Киселева председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга Блокадный хлеб – это святое. И такие напоминания блокадникам не нужны. Мы хорошо помним, что такое хлеб в блокаду. Я против этой акции и думаю, что это неэтично.

Жанна Киселева, сама пережив блокаду, считает, что память о событиях тех лет не должна превращаться в "показную демонстрацию". "Это нельзя раздавать. Это надо понять. Для того, чтобы понять этот кусочек хлеба, нужно рассказывать об этом детям. А раздача на улице хлеба – это что-то показное, очень далекое от истины мероприятие", – рассказала Киселева в диалоге с Москвой 24.





Жанна Киселева председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга Хлеб занял свою нишу в жизни у нас, блокадников. А тому, кто не знает сути этой беды, этого кошмара, эта акция ни о чем не скажет и не напомнит. Говорить об этом хлебе, показывать его можно в музее в специально отведенных местах, где рассказывают о жизни блокадников. Там он уместен.

Против идеи раздавать хлеб в качестве символического блокадного пайка высказался и председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда Анатолий Цветков.





Анатолий Цветков председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда Прийти и подарить буханку хлеба блокаднику – абсолютно не нужно. Это кощунственно. Не взрослым, а школьникам надо показывать этот кусок хлеба, чтобы они поглядели, что это такое, 125 граммов.

Цветков отметил, что "тем, кто в шубах" (имеется ввиду ситуация с чиновницами, пришедшими в дорогих шубах с "хлебом" к блокадникам), надо думать, прежде чем проводить акции в таком формате.

Как отмечать День снятия блокады?

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Многие жители Ленинграда, пережившие голод в годы Великой отечественной войны, считают, что День снятия блокады нужно обязательно отмечать, но в другом формате. "С помпой ни в коем случает отмечать не надо, – говорит Анатолий Цветков. – Очень продуманно, аккуратно надо. Иначе простые жители, особенно те, кто в возрасте, не поймут".





Анатолий Цветков председатель совета блокадников Зеленоградского округа Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда Очень здорово, когда к ветеранам приходят и вручают хотя бы маленький подарочек. Люди ждут подарков. И главное, внимания. Иногда ветераны говорят, что их не поздравили даже открыточкой…

По мнению Цветкова, салют в честь Дня снятия блокады нужно делать только в юбилейные даты, иначе это приедается. "Должен быть праздник. Помню, когда сняли блокаду в 1944 году, мы прыгали от радости, а вечером поехали смотреть салют на Неву", – рассказал Цветков.

По мнению Жанны Киселевой, в такой день лучше возлагать цветы на Пискаревском и других кладбищах, где захоронены жители блокадного Ленинграда.





Жанна Киселева председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района города Санкт-Петербурга Это нужно для нас в первую очередь, потому что мы все помним. И, конечно, нужно для следующего поколения.

Очень важно ветеранам рассказывать об этих событиях в школах. "Акции, которые напоминали бы о блокаде, абсолютно нужны. Мы как-то в школу принесли кусочек хлеба 125 граммов. Ребята сидели с широко раскрытыми глазами. Это было удивление и какое-то недоверие: разве может такое быть? Увидев кадры детей из блокадного Ленинграда, девочки плакали. Думаю, на всю жизнь они запомнили эти 125 граммов", – вспоминает свое общение с учениками Анатолий Цветков.

По словам Жанны Киселевой, сегодня в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде) осталось около 66 500 блокадников. Это поколение людей, которые были живыми свидетелями событий войны, кто еще пока может рассказать правду.

"Любовь к городу и событиям на пустом месте не возникает. Нужен разговор глаза в глаза. Я видела глаза детей, которые вместе со мной плакали, когда мы делились воспоминаниями. Это все еще живое и кровоточащее. Рассказывать важно и нужно. Мы уходим, а больше некому будет рассказать", – заключила Жанна Киселева.