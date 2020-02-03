Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Главу горсовета Керчи Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. О решении госоргана сообщает "Крыминформ".

"Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова", – заявил первый вице-спикер госсовета Крыма Ефим Фикс.

Скандал, произошедший в конце января, был связан с визитом крымских чиновниц к ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда. Хужина, Щербула и еще несколько госслужащих подарили старикам батоны хлеба и памятные медали.

В обществе раскритиковали чиновниц, возмутившись контрастом между дешевыми подарками ветеранам и дорогой одеждой чиновниц. Отмечается, что госслужащие даже не снимали верхнюю одежду в квартирах.

В свете произошедшего Мая Хужина призвала прекратить в соцсетях травлю ее родных и близких. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так как могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было", – заявила бывший руководитель горсовета Керчи.

Первый раз заявление об увольнении Хужина написала сама, после чего отозвала прошение и назвала его "сиюминутной слабостью". Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал чиновницу и потребовал ее отставки. Хужина подала заявление повторно.

По итогам инцидента власти Крыма решили отправить блокадников на отдых в санаторий по бесплатным путевкам.

