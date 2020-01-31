Глава горсовета Керчи хочет отозвать свое заявление об отставке

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Глава городского совета Керчи в Крыму Мая Хужина планирует отозвать заявление об отставке, которое она написала в результате скандала с поздравлением блокадников. Она рассказала об этом ТАСС.

"Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость", – заявила Хужина, отметив, что своей вины в случившемся она не видит.

Сообщается также, что, по словам дочери одной из блокадниц, пожилая женщина не чувствует обиды.

27 января глава горсовета Керчи, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили с памятной датой снятия блокады Ленинграда 11 ветеранов и подарили им хлеб.

Так, на опубликованных на сайте муниципального образования фотографиях – женщины в меховых шубах, вручающие батоны и медали пожилым людям. Данное событие вызвало широкий резонанс в обществе.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук расценил данную ситуацию как унижение, и добавил, что людям, пережившим блокаду, необходимо оказывать дополнительные меры помощи, а не "унижать такого рода поступками".

Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал глупым и неуважительным поступок керченских чиновниц. А глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что все участвовавшие в поздравлении депутаты будут уволены с занимаемых должностей, лишены депутатского статуса и "исключены из рядов партии "Единая Россия".