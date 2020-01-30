Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:26

В ОП назвали унижением подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба

общество

Фото: facebook.com/Мая Хужина

Акция представителей горсовета Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, является унизительной. Такое мнение высказал заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, сообщает РИА Новости.

"Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Формально отнеслись к этому", – подчеркнул общественник.

Он добавил, что людям, пережившим блокаду, необходимо оказывать дополнительные меры помощи, а не "унижать такого рода поступками".

"Расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной", – заключил Форманчук.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель местного горсовета Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили горожан, переживших блокаду Ленинграда. Они подарили блокадникам медали, цветы и "символические" батоны белого хлеба. Пользователи соцсетей посчитали подобную акцию кощунством.

В январе Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. На него оказала большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика