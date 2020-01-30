В ОП назвали унижением подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба

Фото: facebook.com/Мая Хужина

Акция представителей горсовета Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, является унизительной. Такое мнение высказал заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, сообщает РИА Новости.

"Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Формально отнеслись к этому", – подчеркнул общественник.

Он добавил, что людям, пережившим блокаду, необходимо оказывать дополнительные меры помощи, а не "унижать такого рода поступками".

"Расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной", – заключил Форманчук.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель местного горсовета Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили горожан, переживших блокаду Ленинграда. Они подарили блокадникам медали, цветы и "символические" батоны белого хлеба. Пользователи соцсетей посчитали подобную акцию кощунством.

В январе Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. На него оказала большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта.

