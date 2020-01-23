Путин и Нетаньяху открыли памятник подвигу ленинградцев в годы блокады

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник установили в парке Сакер, рядом с ним расположены здания министерства иностранных дел, Верховного суда и израильского парламента. На монументе размещены Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости, а также звезда Давида с менорой в центре.

Еще одним знаковым элементом памятника стало изображение блокадной ласточки, которая символизирует стойкость духа и надежды ленинградцев. В верхней части восьмиметровой стелы – бронзовая часть, символизирующая пламя вечности.

Идею поставить памятник выдвинули проживающие в Израиле ветераны ВОВ и блокадники, а также власти Санкт-Петербурга. В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены 490 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Ранее на церемонии открытия памятника Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. Глава государства отметил, что факт связан с поступками людей в годы Великой Отечественной войны.

По словам Путина, на него оказала большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта. Президент России отметил, что об этом он узнал несколько дней назад, когда изучал документы.

