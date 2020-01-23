Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

23 января, 16:25

Путин и Нетаньяху открыли памятник подвигу ленинградцев в годы блокады

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник установили в парке Сакер, рядом с ним расположены здания министерства иностранных дел, Верховного суда и израильского парламента. На монументе размещены Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости, а также звезда Давида с менорой в центре.

Еще одним знаковым элементом памятника стало изображение блокадной ласточки, которая символизирует стойкость духа и надежды ленинградцев. В верхней части восьмиметровой стелы – бронзовая часть, символизирующая пламя вечности.

Идею поставить памятник выдвинули проживающие в Израиле ветераны ВОВ и блокадники, а также власти Санкт-Петербурга. В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены 490 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Ранее на церемонии открытия памятника Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. Глава государства отметил, что факт связан с поступками людей в годы Великой Отечественной войны.

По словам Путина, на него оказала большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта. Президент России отметил, что об этом он узнал несколько дней назад, когда изучал документы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика