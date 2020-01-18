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Политика

18 января, 20:25

В Петербурге откроют центр архивных документов о войне

политика

Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге может появиться Институт памяти Великой Отечественной войны. Он станет частью проекта центра архивных документов, заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций, сообщает РИА Новости.

С предложением открыть такой институт к президенту обратился один из ветеранов. Путин согласился с идеей и привел в пример действия Израиля, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте.

"И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", – заявил президент.

Он подчеркнул, что центр и сайт будут открытыми для всех. "И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", – добавил Путин.

В ходе общения с ветеранами Путин заявил, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания главы государства у власти. Так он ответил ветерану, который попросил изменить Конституцию, чтобы полномочия президента не ограничивались конкретным сроком.

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