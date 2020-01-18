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Политика

18 января, 19:37

Путин не поддержал идею бессрочного пребывания президента у власти

политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге заявил, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания главы государства у власти, сообщает РИА Новости.

На встрече один из ветеранов попросил Путина изменить Конституцию, чтобы полномочия президента не ограничивались конкретным сроком.

Глава государства отметил, что такие настроения связаны с тревогой людей за стабильность в обществе и государстве.

"Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти", – пояснил Путин.

Летом 2019 года президент РФ дал интервью газете Corriere della Sera, где рассказал о своих планах на ближайшие несколько лет. У главы государства спросили, что он будет делать по окончании срока нахождения на посту в 2024 году. Путин ответил, что об этом говорить еще рано.

Российский лидер прокомментировал слова о том, что на внутриполитической арене у него нет настоящих конкурентов, поскольку на прошлых выборах он получил 77% голосов избирателей. Путин считает, что дело заключалось не в численности электората, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России.

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