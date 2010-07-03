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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, сообщает ТАСС.
На полях Восточного экономического форума журналист поинтересовался у 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, каков, на его взгляд, предельный возраст пребывания в политике. Тот ответил, что сейчас в его стране эта возрастная планка официально поднята до 95 лет.
"Владимир Владимирович?" – обратился ведущий пленарной сессии к президенту России, после чего в зале раздался смех. Затем Путин с улыбкой заявил, что он пока не дотягивает до этого возраста. 7 октября российскому лидеру исполнится 67 лет.
По словам президента РФ, Малайзия под руководством Мохамада превратилась в перспективную страну с развитой экономикой.
В июле Владимир Путин дал интервью газете Corriere della Sera, где рассказал о своих планах на ближайшие несколько лет. У главы государства спросили, что он будет делать по окончании срока нахождения на посту президента в 2024 году. Путин отметил, что об этом говорить еще рано.
Также российский лидер прокомментировал замечание о том, что на внутриполитической арене у него нет настоящих конкурентов, поскольку на прошлых выборах он получил 77% голосов избирателей. Путин отметил, что в этом случае дело заключалось вовсе не в численности электората, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России.
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