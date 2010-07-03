Термокружка Путина стала хитом в Китае

На китайской онлайн-платформе Taobao хитом продаж стал термос, похожий на кружку Владимира Путина.

Производители описывают товар как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб. Представитель одного из онлайн-магазинов утверждает, что к ним поступило уже больше ста предзаказов, передает РИА Новости.

Президент РФ 28 июня пришел со своей кружкой на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано с тем, что Путин постоянно пьет чай из этого термоса.

На кадрах с ужина видно, что после тоста лидера Японии Синдзо Абэ российский президент чокнулся белым термостаканом с бокалом Дональда Трампа.

Впервые президент России появился со своей кружкой на пресс-конференции в 2014 году. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина есть личные чашки-термосы. Посуду специально заказали для главы государства. Отмечалось, что российский лидер пьет из них всегда, даже в командировках и в рабочем кабинете.

