Путин высказался о послании Федеральному собранию

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Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге заявил, что озвученные в послании Федеральному собранию предложения – это не все, что планируется делать, сообщает РИА Новости.

"У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", – сказал президент РФ.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов и армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, а предприятия по полгода не платили зарплату.

По его словам, у властей большие планы по развитию национальных проектов и достижению национальных целей развития.

Ранее глава государства заявил, что ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла.