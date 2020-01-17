Мишустин назвал главную задачу кабмина

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Главной задачей нового кабмина России станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Самое главное на сегодняшний момент – сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", – приводит слова Мишустина РИА Новости.

Новый премьер пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом правительства РФ после его утверждения.

В пятницу, 17 января, Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с ушедшим в отставку правительством страны.

Новый премьер отметил, что на данный момент все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности.

Михаил Мишустин был назначен новым премьер-министром Российской Федерации после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме.

15 января действующее правительство РФ в полном составе ушло в отставку.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в середине апреля новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были нужны, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.

Володин подчеркнул, что принятые решения после послания президента Федеральному собранию были необходимы, чтобы правительство быстрее приступило к своим обязанностям, отметив, что "времени на раскачку нет".