Отчет нового премьер-министра в Госдуме состоится в апреле

Новый премьер-министр в середине апреля выступит в Госдуме с отчетом за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что ежегодный отчет правительства является нормой, которая "определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае".

Володин подчеркнул, что принятые решения после послания президента Федеральному собранию были необходимы, чтобы правительство быстрее приступило к своим обязанностям, отметив, что "времени на раскачку нет".

"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему (новому премьер-министру. – Прим. ред.) придется брать на себя эту ответственность", – добавил Володин.

Накануне Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.

После этого Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Российский лидер также поблагодарил кабмин за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Было собрано внеочередное заседание, в котором принял участие и сам Мишустин.

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина. На встрече с ЕР он заявил, что временно исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев рассчитывает на продолжение эффективной работы с единороссами в формате партии. Мишустин отметил, что приоритетом в его деятельности будет исполнение послания президента.

