Послание Путина связывает нацпроекты в единую программу – Мишустин

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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию связывает нацпроекты в единую программу развития.

На пленарном заседании Госдумы он сказал, что президент задал высокий темп работы своим обращением 15 января. "Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу", – цитирует его ТАСС.

Благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации озвученных Путиным задач, отметил Мишустин. По его словам, работой над ними можно заняться уже с января 2020 года.

Кандидат на пост председателя правительства собирается форсировать работу по нацпроектам и усилить работу кабмина по всем направлениям. "Для этого у нас есть все – утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели", – обратил внимание он.

Мишустин подчеркнул, что вместе с тем необходимо "незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись работа". Он озвучил намерение выстроить четкую систему взаимодействия с регионами.

Кандидат подчеркнул, что все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. На реализацию социальных обязательств послания президента в 2020 году понадобится 450 миллиардов рублей, привел данные Мишустин. Эти средства у страны есть, уточнил он.

Инфляцию Мишустин считает нужным сохранять на уровне 4%. Помимо этого, он упомянул сельское хозяйство.

"Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача – дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также других продуктов растениеводства и животноводства", – заметил кандидат на пост премьера.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в середине апреля новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что времени на раскачку нет. Решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были нужны, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе, добавил Володин.