Политолог рассказал, как будет формироваться новое правительство

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин рассказал порталу Москва 24, как, на его взгляд, будет формироваться новое правительство.

"Собрание кабинета министров – это многовекторный процесс. И каналов получения предложений по поводу тех или иных персон достаточно много", – отметил Колядин.

По его словам, первый канал – это право самого премьер-министра собирать себе команду, второй – это президент, третий – правящие партии и Дума, через согласование которой проходит кабинет министров.

"Плюс, конечно же, группы влияния, которые окружают президента, – так называемый политический класс. Соответственно, в рамках формирования кабинета министров будет происходить этот многоканальный сбор персон вокруг Михаила Мишустина", – заявил политолог.

Он подчеркнул, что говорить о том, что это только прерогатива и право будущего премьера, не стоит.

"Тем не менее, думаю, исходя из его возможности ладить со всеми, равноудаленно держаться от всех центров влияния и очень четкого технократического подхода, он сумеет найти общий язык со всеми", – добавил Колядин.

Он отметил, что в отличие от губернатора, который, "приехав на территорию, может привести с собой бывшую команду, с которой он работал", формированием кабмина имеет еще и политическое значение.

"То есть предположить, что наше правительство будет сформировано из замов руководителей Налоговой службы, практически невозможно", – сказал Колядин.

При этом он не исключил, что в правительство войдут люди, которым Мишустин доверяет, но правительство всегда коалиционное.

"Необязательно коалиционность состоит в классическом понимании, то есть в представительстве различных партий. Оно состоит в представительстве различных групп влияния и интересов на территории РФ", – уточнил он.

Накануне Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Это произошло после отставки правительства Дмитрия Медведева.