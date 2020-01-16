Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не ожидает существенного обновления правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев, я предполагаю, оно сохранится", – предположил политик.

Кудрин также заявил, что не получал предложений войти в состав обновленного кабинета министров и что готов работать на прежнем месте.

"Вы знаете, я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года, пока, мне кажется, нужно еще в Счетной палате поработать. Я не чувствую себя оторванным от самых острых проблем", – подчеркнул он.

По словам Кудрина, новый премьер-министр Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой, успешно выполнял все поставленные перед ним задачи. Глава правительства был назначен соответствующим указом президента РФ.

Деятельность Медведева же Кудрин назвал недостаточной. По мнению главы Счетной палаты, бывший премьер-министр должен был предпринять больше мер для ускорения темпов роста российской экономики. Кудрин считает, что восстановить российскую экономику можно за счет реформ.

Правительство России в полном составе подало в отставку накануне, 15 января, после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев впоследствии был назначен на пост зампреда Совета безопасности РФ.

