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Москва 24

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Политика

16:52

Курс рубля укрепился на фоне новости о назначении Мишустина премьер-министром

политика экономика

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс рубля и биржевые индексы в ходе торгов на Московской бирже укрепились после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

На 16:22 по московскому времени курс доллара замедлил рост до 61,55 рубля (+0,21%), курс евро – до 68,73 рубля (+0,3%).

Индекс РТС вырос до отметки в 1614,33 пункта (+0,75%), индекс Мосбиржи – до 3154,75 (+0,71%).

Накануне рубль резко снизился на фоне новости об отставке правительства РФ. Доллар подорожал на 30 копеек, а евро – на 32,5 копейки.

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что в ближайшем будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. При этом он подчеркнул, что теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ошибочна.

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