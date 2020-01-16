Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар – эксперт

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Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что в ближайшем будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Данное предсказание он озвучил в рамках экспертной дискуссии "Горизонты экономической политики" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает "Лента.ру".

"Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей – невозможно", – заявил Ведев.

Он также подчеркнул, что теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ошибочна.

"Есть две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других – плохо", – сказал он.

Согласно бюджетному правилу, которое действует с 2018 года, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа распределяются в Фонд национального благосостояния. В качестве агента Минфина Центральный банк закупает иностранную валюту, ослабевая тем самым курс рубля, хотя и достигая при этом его независимости от колебаний цен на нефть.

Известно, что в ходе торгов на "Московской бирже" курс рубля резко снизился из-за новости об отставке кабинета министров РФ.