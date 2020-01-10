Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже значения в 61 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:27 по московскому времени.

Отмечается, что курс американской валюты по отношению к рублю снизился на 0,49% к уровню закрытия предыдущих торгов. Его стоимость составила 60,99 рубля.

По данным на 18:29, по Москве доллар опустился на 0,66% и стал равен 60,89 рубля.

Последний раз курс доллара опускался ниже 61 рубля в 2018 году, а именно 22 мая.

Ранее сообщалось, что финансовые рынки на фоне событий на Ближнем Востоке продолжают лихорадить. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стремительно падают.

Специалисты связывают это с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке в результате гибели иранского генерала Касема Сулеймани при ракетном обстреле американцами международного аэропорта Багдада.

Позднее в ответ на данные действия иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по американской военной базе в Ираке. Сообщалось, что в результате погибли 80 человек.