Экономист прокомментировал снижение рубля к доллару и евро на Московской бирже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с Москвой 24 заявил, что бежать за валютой из-за падения ее стоимости не нужно, а также не следует переживать и за свои сбережения в долларах и евро. По словам эксперта, это "временные колебания".

"Те, кто покупают евро, пусть их по-прежнему покупают, беспокоиться по этому поводу не стоит: принцип среднего все равно всегда сработает. Смысл накопления валюты – покупать худо-бедно какими-то равными долями постоянно, вне зависимости от стоимости валюты. Но я бы не стал давать советы, что надо сейчас все бросить и покупать евро, потому что непонятно, каким будет его дальнейшее движение", – объяснил он.

Экономист добавил, что за долларовые активы тоже переживать не стоит, особенно если нет острой необходимости переводить валюту в рубли.



Антон Шабанов независимый экономический эксперт Доллар никогда не растет по линейке вверх и не падает резко. Он всегда колеблется. То, что мы видим сейчас, – это отражение тех конфликтов, которые происходят на Ближнем Востоке и постепенно вроде бы начинают успокаиваться.

По мнению Шабанова, все движения своих финансов следует согласовывать с финансовыми целями. "Например, те, кто хотели избавиться от евро, уже избавились, поэтому тем, кто оставили какую-то сумму в евро, значит, она действительно необходима для какой-то деятельности, например для покупок на территории Евросоюза", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее стало известно, что рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже. Курс доллара к рублю сперва поднялся до 62,27 рубля, однако позже упал до 62,20 рубля. Курс евро достиг в начале торгов 69,37 рубля, а затем продолжил рост до 69,44 рубля.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась до 65,43 рубля. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила 70,18 доллара за баррель. Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась до 64,29 доллара за баррель.

По мнению экспертов Центра экономического анализа "Интерфакс", курс рубля снизился из-за падения мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате гибели иранского генерала Касема Сулеймани.



Илона Соболева