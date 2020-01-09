Экономист прокомментировал снижение рубля к доллару и евро на Московской бирже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с Москвой 24 заявил, что бежать за валютой из-за падения ее стоимости не нужно, а также не следует переживать и за свои сбережения в долларах и евро. По словам эксперта, это "временные колебания".
"Те, кто покупают евро, пусть их по-прежнему покупают, беспокоиться по этому поводу не стоит: принцип среднего все равно всегда сработает. Смысл накопления валюты – покупать худо-бедно какими-то равными долями постоянно, вне зависимости от стоимости валюты. Но я бы не стал давать советы, что надо сейчас все бросить и покупать евро, потому что непонятно, каким будет его дальнейшее движение", – объяснил он.
Экономист добавил, что за долларовые активы тоже переживать не стоит, особенно если нет острой необходимости переводить валюту в рубли.
По мнению Шабанова, все движения своих финансов следует согласовывать с финансовыми целями. "Например, те, кто хотели избавиться от евро, уже избавились, поэтому тем, кто оставили какую-то сумму в евро, значит, она действительно необходима для какой-то деятельности, например для покупок на территории Евросоюза", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее стало известно, что рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже. Курс доллара к рублю сперва поднялся до 62,27 рубля, однако позже упал до 62,20 рубля. Курс евро достиг в начале торгов 69,37 рубля, а затем продолжил рост до 69,44 рубля.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась до 65,43 рубля. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила 70,18 доллара за баррель. Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась до 64,29 доллара за баррель.
По мнению экспертов Центра экономического анализа "Интерфакс", курс рубля снизился из-за падения мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
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Илона Соболева
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