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Москва 24

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Экономика

12:54

Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже

экономика

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара к рублю сперва поднялся до 62,27 рублей, однако позже упал до 62,20 рублей. Курс евро достиг в начале торгов 69,37 рублей, а затем продолжил рост до 69,44 рубля.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась до 65,43 рублей. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила 70,18 доллара за баррель. Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась до 64,29 доллара за баррель.

По мнению экспертов Центра экономического анализа "Интерфакс", курс рубля снизился из-за падения мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности на Ближнем в результате гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Цена на нефть выросла почти на 3%

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