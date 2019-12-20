Падение евро. Нужно ли бежать за валютой

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Брокер-аналитик Андрей Кочетков посоветовал покупать евро тем, кто готовится к поездкам. Об этом он рассказал Москве 24.

Курс европейской валюты на Московской бирже опустился до отметки в 69 рублей, и, по его мнению, эта ситуация сохранится в течение недели.

"Как рубль будет себя вести за два дня до Нового года, я думаю, это будет не особо важно. Ярких событий мы не ожидаем, поэтому, скорее всего, валюта останется в пределах этих значений. Даже если немного рубль ослабнет, то на фоне того, что население резко начнет скупать валюту перед поездками за границу в длинные выходные. Но я думаю, что это давление будет очень незначительным", – рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что поводов для ослабления рубля сейчас практически нет, поэтому порекомендовал тем, кто готовится к путешествиям, купить валюту сейчас.

Что касается долгосрочных вложений, евро, по его словам, сейчас не самая лучшая валюта, поскольку ставки по депозитам в Европе отрицательные.

"За счет различных комиссий и конвертаций люди будут терять деньги, а не получать доход. По долларовым депозитам начисляются какие-то небольшие проценты, что позволяет на них немного зарабатывать. Если есть знания, умения, силы, можно вложиться в какие-либо инструменты вроде российских еврооблигаций, которые все еще достаточно прибыльны. Естественно, речь идет о еврооблигациях, которые номинированы в долларах США, так как в евро они низкодоходны сейчас", – заключил он.

Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Мосбирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей. На 14:14 мск курс евро опустился на 0,73%, до 68,9 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 69 рублей в марте 2018 года.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже, в свою очередь, снизился до 62,06 рубля, что на 0,54% ниже закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,39% и составила 66,28 доллара за баррель.