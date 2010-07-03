Курс евро опустился до уровня марта 2018 года

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Курс евро 24 сентября снизился на 0,33%, составив 69,93 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля 12 марта прошлого года. Американская же валюта опустилась на 0,25% – до 63,66 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,9% – до отметки в 64,1 доллара за баррель.

Ранее экономисты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению эксперта Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок, в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Экономист отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.