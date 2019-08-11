Россия опередит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам − эксперты

16:41
16:41
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/ras-slava
Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам, заняв четвертое место в мировом рейтинге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, сейчас "Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере". Россия же, напротив, "строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит" даже на фоне возможного введения новых санкций.
Как пояснили эксперты, хотя в начале недели цена нефти марки Brent находилась на уровне 62 доллара за баррель, за несколько дней она опустилась ниже 58 долларов. В этой ситуации многим странам ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, становится сложнее справляться со всеми государственными тратами. Котировки на мировом рынке также нестабильны из-за обострения торговых споров между США и Китаем, отмечают финансовые аналитики.
Как пишет Bloomberg, российский бюджет рассчитан на стоимость нефти на уровне 40 долларов за баррель, поэтому сейчас РФ имеет все шансы обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным запасам.
Страны-участники ОПЕК+, в том числе Россия, согласованно управляют добычей нефти с 2017 года. В июле 2019 года они продлили договоренность сократить объем добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Соглашение действует до конца марта 2020 года.
Ранее заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть. По его словам, сейчас РФ зарабатывает на экспорте нефти больше денег, чем необходимо для обеспечения стабильности федерального бюджета, поэтому "оснований для серьезной тревоги" нет.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: