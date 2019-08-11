Россия опередит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам − эксперты

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Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам, заняв четвертое место в мировом рейтинге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, сейчас "Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере". Россия же, напротив, "строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит" даже на фоне возможного введения новых санкций.

Как пояснили эксперты, хотя в начале недели цена нефти марки Brent находилась на уровне 62 доллара за баррель, за несколько дней она опустилась ниже 58 долларов. В этой ситуации многим странам ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, становится сложнее справляться со всеми государственными тратами. Котировки на мировом рынке также нестабильны из-за обострения торговых споров между США и Китаем, отмечают финансовые аналитики.

Как пишет Bloomberg, российский бюджет рассчитан на стоимость нефти на уровне 40 долларов за баррель, поэтому сейчас РФ имеет все шансы обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным запасам.

Страны-участники ОПЕК+, в том числе Россия, согласованно управляют добычей нефти с 2017 года. В июле 2019 года они продлили договоренность сократить объем добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Соглашение действует до конца марта 2020 года.

Ранее заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть. По его словам, сейчас РФ зарабатывает на экспорте нефти больше денег, чем необходимо для обеспечения стабильности федерального бюджета, поэтому "оснований для серьезной тревоги" нет.