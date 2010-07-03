Эксперт рассказал, чем обернется торговая война Китая и США

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов прокомментировал сложности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами в свете обострения торговой войны между государствами. Его слова приводит ИА "НСН".

"Китай долгое время не считал, что идет какая-то экономическая война, что есть просто некие экономические трения, которые можно решить с помощью нормального переговорного процесса. Лишь в последнее время он изменил подходы к проблеме и тональность переговоров", – отметил Маслов.

Он добавил, что сейчас Пекин рассматривает ситуацию как "военное положение" в экономике и принимает ответные меры, в том числе используя девальвацию юаня. Вашингтон, по словам эксперта, постоянно поднимал ставки и изменял требования к Китаю. Теперь же можно ожидать замедления мировой торговли в 2020 году и падению мирового ВВП на 0,5%–1%.

Также Маслов подчеркнул, что Китай пытается минимизировать потери, переключая свои торговые потоки на страны Юго-Восточной и Южной Азии, прежде всего на Индию. Россия же из-за девальвации юаня в своих авуарах потеряла несколько десятков миллиардов долларов.

1 августа стало известно, что с сентября Вашингтон введет пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Через несколько дней Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Минфин США в ответ на это включил Китай в список манипулирующих валютой стран. В Пекине заявляют, что не намерены делать юань инструментом в торговом конфликте с США, а волатильность курса связана с внешними факторами. Падение на финансовых рынках привело к тому, что 500 самых богатых бизнесменов мира потеряли в общей сложности 117 миллиардов долларов.