Курс евро поднялся до 73 рублей впервые с 13 июня

Евро показывает уверенный рост на Московской бирже в понедельник вечером, передает "Интерфакс".
По состоянию на 19:30 по Москве европейская валюта достигла 73 рублей – это произошло впервые с 13 июня. На момент закрытия торгов в пятницу евро стоил 72,47 рубля.
Курс доллара составил 65,18 рубля, снизившись на 9 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 17,66 копейки – до 68,69 рубля.
Эксперты отмечают, что рубль подрастает к доллару и снижается к евро вслед за котировками валют на глобальном рынке. Негативное влияние на американскую валюту оказывают сигналы о том, что китайские власти могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с Соединенными Штатами.
Ранее эксперты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению экономиста Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Эксперт отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.
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