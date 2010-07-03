Россияне теряют интерес к доллару

Чистый спрос населения России на наличные доллары упал с января 2018 года почти в пять раз – до 382 миллионов долларов, сообщает News.ru. В то же время интерес к европейской валюте вырос в 2,2 раза.
Сегодня гражданам все сложнее находить товары и услуги, которые можно оплатить долларами, а развитие туризма с ЕС подталкивает к покупкам валюты союза.
Если в январе прошлого года спрос на евро был в размере 383 миллионов, то в апреле 2019 года – 768 миллионов евро. Общий же интерес к иностранным валютам во втором месяце весны оказался практически таким же, как и в марте, составив 1,2 миллиарда долларов.
Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов рассказал, что спрос физлиц на любую наличную инвалюту формируется в России в основном с целью сбережения и покрытия туристических расходов. По данным Росстата, доля поездок, в которых могут быть использованы евро, составляет почти 39% от всех путешествий граждан.
Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем во втором полугодии. Курс российской валюты может значительно снизиться к концу лета. По мнению аналитиков, август – традиционно тяжелый месяц для рубля.
Отрицательное воздействие на рубль могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США. При этом есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.
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