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18:23

Курс доллара обновил минимум прошлого года

экономика финансы

18:23

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара к российской валюте снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты снизился до отметки в 63 рубля впервые с 2018 года.

Курс евро прибавил три копейки и достиг отметки 71,61 рубля.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем во втором полугодии. Курс российской валюты может значительно снизиться к концу лета. По мнению аналитиков, август – традиционно тяжелый месяц для рубля.

Отрицательное воздействие на рубль могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США. При этом есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.

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