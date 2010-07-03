Рубль уверенно растет к доллару и евро

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В начале дня 14 июня рубль показал уверенный рост к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Утром в пятницу курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 15 копеек и составил 64,44 рубля. Курс евро также продемонстрировал снижение. Европейская валюта подешевела на 13 копеек – до 72,69 рубля.

При этом, по данным торгов, августовский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,23%. Его стоимость составила 61,45 доллара за баррель.

В конце мая рубль снизился к доллару и евро. По мнению экспертов, это было связано с новым витком торговых войн в мире и снижением цен на нефть. В частности, рынок нефти отреагировал падением на данные Минэнерго США об изменении коммерческих запасов топлива в стране. Как выяснилось, запасы снизились всего на 282 тысячи баррелей при прогнозируемом снижении на 1,4 миллиона баррелей. В результате августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевели тогда на 1,88%.