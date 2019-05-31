Фото: depositphotos/valphoto

Курс евро поднялся до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Такой планки курс достиг впервые с 14 мая. По данным на 12:40 31 мая, курс европейской валюты составляет 73,09 рубля, американский доллар составляет 65,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в условиях нового витка торговых войн в мире и падения цен на нефть. Президент США Дональд Трамп заявлял, что 10 июня США введут введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Рынок нефти снижением отреагировал на данные Минэнерго США на изменение коммерческих запасов топлива в США. Ранее стало известно, что запасы снизились на 282 тысячи баррелей при прогнозируемом снижении на 1,4 миллиона баррелей. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:57 по московскому времени подешевели на 1,88%, до 64,1 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже опустились на 1,77%, до 55,99 доллара за баррель.