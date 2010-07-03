Индекс Мосбиржи превысил исторический максимум

Индекс Мосбиржи впервые в истории торгов превысил 2600 пунктов. В частности, показатель вырос на 1,1 процента, до 2600,05 пункта, следует из данных Московской биржи.
Долларовый индекс РТС поднялся на 0,8 процента, до 1267,16 пункта.
На сайте биржи говорится, что во вторник, 21 мая, начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).
В начале апреля Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля к доллару. В МЭР пояснили, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.
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