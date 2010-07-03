Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Рубль с начала года вырос на 7,3 процента в сравнении с долларом США и стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся государств. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития докладе "Картина экономики".
Для сравнения: темпы роста китайского юаня, мексиканского песо и южноафриканского ранда оказались в пределах 4 процентов. Укреплению российской валюты способствовали снижение санкционных рисков, а также повышение Moody's суверенного рейтинга РФ со спекулятивного до нижней ступени инвестиционного уровня.
Аналитики считают, что укрепление рубля будет происходить до середины мая. Среди причин роста рубля – дорожающая нефть и снижение внешнеполитических рисков.
В начале апреля Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля к доллару. В МЭР пояснили, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.
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